Garraiada na Feira Anual da Trofa contestada

Vários emails têm sido enviados, nos últimos dias, para a Junta de Freguesia de Bougado e para a Câmara da Trofa - incluindo para o email do presidente, Sérgio Humberto - a manifestar "descontentamento" pela realização de mais uma garraiada no concelho.

O evento, que envolve novilhos, costuma ser incluído na programação da Feira Anual da Trofa, um certame agropecuário organizado por aquela Junta com o apoio do Município, e cuja 73ª edição arranca nesta sexta-feira e se prolonga até domingo.

"As pessoas acham estranho como é que, nos dias de hoje, existe uma garraiada e é paga com os nossos impostos", aponta Vítor Sá, da Associação para a Proteção do Vale do Coronado (APVC), que acabou por dar rosto e voz à contestação levada a cabo por este "movimento espontâneo", que tem remetido um "email de repúdio" à garraiada que se realiza nesta sexta-feira, às 22.30 horas.

"Não há nenhum movimento organizado", esclarece o voluntário e fundador da APVC, explicando que a ação "é mais um processo de cidadania ativa em que todas as pessoas podem participar". Trata-se de "enviar, de forma muito tranquila, emails para a organização [da Feira Anual], para sensibilizá-la. É um texto curto e muito direto, evitando grandes contestações".

"Neste ano já não vamos conseguir nada, mas esperamos que, para o ano, as coisas tenham outro seguimento: que a programação tenha outras perspetivas e que o dinheiro seja aplicado em algo mais salutar para todos", refere Vítor Sá, que também considera "infeliz a ligação da garraiada ao dia dedicado à criança" no programa do certame.

O responsável sublinha que "a Feira Anual tem um papel fantástico, ao promover e manter vivo o mundo rural, mas uma garraiada não faz nenhum sentido".

Contactado pelo JN, o presidente da Junta de Bougado afirma ter recebido "meia dúzia de emails do mesmo remetente" e sublinha que, na garraiada, "ninguém faz mal aos animais; o risco é 100 por cento das pessoas". Confrontado com o teor do email, Luís Paulo Sousa afirma que "não é assunto neste momento".

Por sua vez, a Câmara da Trofa apenas esclarece que "o programa da Feira é da inteira responsabilidade da Junta", pelo que "não se pronuncia" sobre o assunto.