Homem estava morto em casa há um mês

O cadáver em avançado estado de decomposição de um homem de 63 anos foi encontrado no apartamento onde vivia, no centro da Trofa, no sábado à tarde.

Segundo o JN apurou, a morte terá ocorrido há cerca de um mês, sem que existam, contudo, indícios de crime.

O alerta foi dado à GNR por vizinhos, que se aperceberam do cheiro oriundo da habitação, onde o sexagenário, que era professor de karaté, vivia sozinho, tendo apenas uma irmã a residir no Porto.

Os Bombeiros da Trofa foram acionados para se proceder à entrada na casa, num 4º andar, através de uma varanda à qual acederam com recurso à autoescada. O corpo foi transportado para o Gabinete Médico Legal, em Guimarães.