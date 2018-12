Homem ferido com gravidade em acidente na EN 14

Ana Correia Costa Hoje às 22:12 Facebook

Um homem de 51 anos sofreu ferimentos graves, ao final da tarde desta quarta-feira, na sequência de um acidente ocorrido na EN14, no Muro, concelho da Trofa.

A vítima seguia naquela estrada, num motociclo, quando, cerca das 19.30 horas, sofreu o embate de um carro que saiu da Rua Central de Real, ao lado da Junta de Freguesia do Muro, e entrou na EN14.

O motociclista sofreu ferimentos graves ao nível dos membros inferiores, com fratura exposta. Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários da Trofa e transportado para o Hospital de S. João, no Porto, com acompanhamento da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) dessa unidade.