Homem morre em acidente na A3 na zona da Trofa

Um homem com cerca de 30 anos perdeu a vida, esta quinta-feira à noite, na sequência de um acidente que envolveu duas viaturas que circulavam na A3, no sentido norte/sul.

O sinistro deu-se perto das 20 horas, ao quilómetro 11, em frente à farmacêutica Bial, na zona de S. Mamede do Coronado, Trofa.

A vítima teve de ser desencarcerada pelos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, sendo reanimada no local, mas sem êxito. No socorro estiveram ainda as equipas das ambulâncias SIV de Santo Tirso e VMER de Famalicão.