Incêndio em anexos atingiu três fábricas na Trofa

Ana Correia Costa com Lusa Ontem às 23:31, atualizado hoje às 00:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Decorgel, Ar Peça e Silva e Reis foram as três empresas atingidas por um incêndio, este domingo à noite, na Trofa.

O fogo deflagrou em anexos situados nas traseiras das fábricas, na Rua do Progresso, em Lantemil, e foi avistado, cerca das 21 horas, pelos bombeiros que faziam o rescaldo de um incêndio florestal ocorrido nas imediações.

A primeira fábrica, de produtos alimentares, foi a mais afetada, estimando-se que as chamas possam ter danificado a área de produção.

"Depois de momentos complicados, está extinto. E à primeira vista - ainda que seja necessário apurar junto dos responsáveis - não estão em causa empregos ou prejuízos elevados. Mas as causas também têm de ser apuradas", disse o presidente da Câmara, Sérgio Humberto.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O autarca apontou suspeitas sobre a origem deste e de outros fogos. "Ontem [sábado] quando os Bombeiros Voluntários da Trofa comemoravam o 41.º aniversário, deflagraram cinco incêndios em sítios diferentes. E hoje [domingo], um incêndio que começou de manhã, esteve controlado, provocou à noite três explosões e entrou nos logradouros das fábricas. Ao mesmo tempo, surge outra ocorrência na Paradela. Há claramente a intenção de desviar meios de uns sítios para os outros", defendeu.

Cerca das 22.15 horas, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto indicou que no terreno estavam 72 homens auxiliados por 19 viaturas de corporações de seis concelhos do distrito: Trofa, Santo Tirso, Ermesinde (Valongo), Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Pedrouços (Maia).