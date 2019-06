Morreu ao voltar de quinta onde ia casar em setembro

Ana Correia Costa e Salomão Rodrigues Hoje às 20:45 Facebook

Carlota Violas não resistiu aos ferimentos que sofreu, quarta-feira, num acidente de carro quando regressava com o noivo de uma visita à quinta onde casariam em setembro.

Os pais seguiam num carro atrás e assistiram ao embate do BMW, no qual seguiam os noivos, na traseira de um camião, na A3, na zona de Covela, Trofa, no sentido Braga-Porto.

A jovem ficou ferida com gravidade, foi assistida no local e transportada para o Hospital de S. João, no Porto, onde faleceu esta quinta-feira. O noivo, que conduzia o BMW, sofreu ferimentos ligeiros. Segundo os pais de Carlota Violas, o BMW do casal seguia, no máximo, a 110 quilómetros por hora, e na faixa da direita da autoestrada.

A notícia da morte Carlota Violas causou consternação da cidade de São João da Madeira, onde era muito estimada. Apesar de residir em Cortegaça, Ovar, era muito conhecida na terra dos avós maternos, onde estudou e onde os pais têm uma loja de decoração.

O funeral realiza-se, na sexta-feira, dia 21, pelas 17 horas, na igreja de Cortegaça.