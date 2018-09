Morreu após jogo de futebol com amigos

Ana Correia Costa Hoje às 21:40 Facebook

Ricardo Moreira sentiu-se mal nas instalações do clube Bougadense, este domingo de manhã.

Foi durante um jogo de futebol com amigos, este domingo de manhã, nas instalações do clube Bougadense, na Trofa, que Ricardo Moreira, de 33 anos, eletricista, sentiu uma dor no peito e decidiu ir para casa, em Alvarelhos. Aí, voltou a sentir-se mal e entrou em paragem cardiorrespiratória, a qual acabaria por tornar-se fatal, apesar do socorro que recebeu prontamente.

As várias manobras de reanimação efetuadas pelas equipas dos Bombeiros Voluntários da Trofa e da ambulância VMER de Famalicão ainda conseguiram reverter momentaneamente o quadro clínico de Ricardo, que foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto com acompanhamento médico, mas o jovem acabaria por não resistir.

Ricardo, que era conhecido pela alcunha "Mantorras", era casado e deixa uma filha pequena, com cerca de cinco anos. Treinava a equipa feminina de futsal do Centro da Juventude de Malta, em Vila do Conde. Foi ainda jogador de futebol amador em equipas deste concelho.

Em choque e consternados, os amigos deixaram este domingo várias mensagens de homenagem a Ricardo nas redes sociais, lembrando "uma pessoa fantástica e alegre" e "um bom amigo".