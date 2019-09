Ana Correia Costa Ontem às 22:58 Facebook

Um acidente ocorrido na noite de sábado, na EN 14, no concelho da Trofa, provocou um morto e três feridos, um dos quais em estado considerado grave.

O desastre ocorreu cerca das 22 horas, na zona do Alto da Serra, na freguesia do Muro, e envolveu duas viaturas ligeiras.

No local estão os Bombeiros Voluntários da Trofa, com 15 elementos e seis viaturas, meios do INEM (SIV de Santo Tirso e VMER do Hospital de Pedro Hispano) e GNR. A estrada encontra-se cortada ao trânsito.