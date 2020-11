Já morreram dois utentes do lar da Misericórdia da Trofa

JN/Agências Hoje às 15:19 Facebook

Uma idosa do lar Santa Casa da Misericórdia da Trofa infetada com o novo coronavírus morreu, subindo para dois o número de óbitos provocados pelo surto de covid-19 na instituição.

A segunda vítima mortal, de 95 anos, estava internada na unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave e morreu no domingo, esclareceu à Lusa a diretora técnica da instituição, Zélia Reis.

O primeiro óbito ocorreu a 24 de outubro, um homem, também de 95 anos, infetado com o novo coronavírus e que foi o primeiro sinal do surto que se seguiu na instituição.

Ainda segundo Zélia Reis, efetuou-se no sábado nova testagem a utentes e colaboradores, que confirmou a redução do número de infetados.

"Temos atualmente 37 infetados, sendo 21 utentes e 16 colaboradores, que se encontram em isolamento profilático", resumiu a diretora técnica, acrescentando "haver ainda dois idosos a aguardar resultado".

A 03 de novembro, a instituição registava 44 casos positivos entre utentes e colaboradores.