Já não são os filhos da terra a adornar os andores gigantes da Trofa

Vêm de Travanca e de Lousada todos armados, com cetins das cores do arco-íris, os colossais andores - são perto de 15 metros de altura - que neste domingo, a partir das 17 horas, vão desfilar pelo centro da Trofa para honrar a Senhora das Dores, que dá nome à maior romaria do concelho.

José Silva teve de reformar-se e o sobrinho, João, não pôde continuar, sozinho, a adornar padiolas da festa. Como a da Nossa Senhora das Dores adorada pelos trofenses, que enfeitavam com mais de duas centenas de metros de tecido e milhões de alfinetes.