Lançado concurso para nova ponte sobre o rio Ave

A 3.ª fase da empreitada da variante à EN14, entre a Via Diagonal, na Maia, e o Interface Rodoferroviário da Trofa, que inclui uma nova ponte sobre o rio Ave, foi lançada em Diário da República.

Com um prazo de execução de 600 dias, a nova travessia sobre o rio Ave "permitirá melhorar as condições de segurança e acessibilidade numa zona densamente povoada e com grande dinâmica empresarial, mas fortemente condicionada pelo elevado grau de congestionamento e pressão marginal que caracterizam a atual Estrada Nacional 14, num investimento de 17 milhões de euros", dá conta a Câmara da Trofa.

A segunda fase da variante arrancou em abril de 2022 e corresponde a um troço com cerca de 10 quilómetros, entre a Via Diagonal, na Maia, e o Interface Rodoferroviário da Trofa.

Lançada no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, esta empreitada engloba mais seis obras lançadas num investimento de 63 milhões de euros.

"A concretização da nova travessia sobre o rio Ave vai ao encontro do que temos vindo a reivindicar para a Trofa. Mais e melhores acessos para as pessoas e para as nossas empresas", salientou Sérgio Humberto, presidente da Câmara da Trofa.