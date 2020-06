Ministro do Ambiente "chuta" licenciamento de aterro para Câmara da Trofa

Marta Neves Hoje às 14:37 Facebook

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, desmarcou-se da polémica envolta na construção do aterro sanitário na freguesia de Covelas, na Trofa, cuja população está contra.

À margem da abertura da época balnear na praia do Senhor da Pedra, em Gaia, e questionado pelos jornalistas sobre o possível licenciamento do aterro por parte do ministério do Ambiente, Matos Fernandes lembrou que numa fase inicial a Câmara da Trofa mostrou-se a favor do licenciamento e mais tarde recuou.

"Uma autoridade administrativa, seja ela qual for, tem competências. Logo, não passa a bola a ninguém. Há aqui de facto um posicionamento inicial por parte da Câmara da Trofa, que é quem licencia o aterro, que era a favor. Depois passou a ser contra . Essa questão [do licenciamento] tem de colocar ao presidente da Câmara da Trofa. O ministro do Ambiente não autoriza, nem deixa de autorizar".

Neste sábado, a partir das 15 horas, na Trofa, está marcada uma manifestação da população que está contra o aterro sanitário que a Resinorte quer instalar na freguesia de Covelas, ao lado de outra unidade igual mas desativada desde 2016.