Missas em direto fazem "pontes" entre as comunidades na Trofa

Padres usam a Internet para chegar aos fiéis. Presidente da Câmara diz que concelho não tem focos de contágio, apenas casos isolados. Utentes de todos os lares foram testados.

Por instantes, parece que fomos parar à rodagem de um filme, de tão irreal que é: duas câmaras apontadas para um padre todo paramentado, em pé no altar dourado de Guidões, na Trofa, a pregar para uma igreja fria e despida de fiéis, os bancos vagos e a voz do sacerdote a ecoar, perdida no templo vazio, os sinos a ressoar lá fora. Ao fundo, as portas cerradas.

Mas não é um cenário feito à medida de um guião; é, antes, um "estranho" excerto do real em tempos pandémicos, diria o padre José Ramos, que no passado domingo fez a eucaristia à porta fechada. Embora tenha podido chegar a mais pessoas - a todo o Mundo, no limite -, porque a celebração foi transmitida em direto pela televisão online TrofaTv (trofa.tv), que está a prestar o serviço às oito paróquias do concelho de forma voluntária.

"Estamos a fazer aquilo que defino de serviço público. E também fazemos uma ponte, porque é uma forma de, nesta fase, unir as comunidades. A prova disso é os padres unirem-se na Páscoa [com celebrações em conjunto], para que as paróquias estejam unidas", nota o diretor da TrofaTv, Hermano Martins, que faz as transmissões das missas dominicais e pascais gratuitamente.

um padre por semana

Tudo começou com o convite do vigário da Trofa, Luciano Lagoa, como recorda o jornalista, que fez a primeira gravação em meados de março, a partir de S. Martinho de Bougado.

"Em função da recetividade que foi tendo, avançou-se para itinerâncias pelas outras paróquias", conta o responsável, explicando que as transmissões semanais são repartidas pelos quatro padres do concelho, já que dois deles têm mais do que uma paróquia.

O número de pessoas no interior da igreja é reduzido ao mínimo, e com distância: diante do padre está Hermano, debruçado sobre uma "régie instalada num computador portátil". A organista fica do lado oposto e ao centro as câmaras operadas por Pedro Araújo. "Nunca imaginei na vida passar por uma situação destas", desabafava o padre Ramos, que acabara de celebrar, pela primeira vez e no dia em que fazia 62 anos, uma missa naqueles termos.

"Mas, para mim, a parte pior não é esta. Com a igreja vazia lido bem: afinal, se lá fora não anda ninguém, na igreja também não. O que me está a deitar abaixo é a solidão", condói-se.

Com "casos isolados" de Covid-19, a Trofa registava, ontem, 72 infetados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde. "Comparativamente com outros municípios, são números contidos, e não há nenhum foco que possamos associar", garante o presidente da Câmara, indicando que boa parte dos casos está relacionada com a "dinâmica" do concelho, que é "um território de indústria e comércio".

Preocupação

A cidade é onde se concentram mais infeções por coronavírus, por ser "onde há mais pessoas", aponta Sérgio Humberto, salientando, porém, que a "preocupação é generalizada". Por isso, "as reuniões são constantes", e "há um "briefing" diário com todas as entidades de Proteção Civil".

Os utentes de todos os lares, que também constituem "uma preocupação" para o autarca, já foram testados por iniciativa da Câmara, não havendo, até ao momento, conhecimento de casos positivos.

MEDIDAS

Emergência

Foi feito um "reforço financeiro" para os apoios de emergência social. Destinam-se a "pessoas que perdem o emprego e não podem pagar a água, luz, gás e alimentação".

Proteção

A Câmara distribuiu equipamentos de proteção individual pelos Bombeiros e pelo posto da GNR da Trofa, bem como por instituições de solidariedade. Também entregará ao Centro Hospitalar do Médio Ave e à Delegação de Saúde.

Computadores

Alunos carenciados do 1.º Ciclo até ao Ensino Secundário terão acesso, no 3.º período, a computadores com Internet de banda larga por três meses. A Autarquia vai fazer um investimento de 150 mil euros para adquirir 400 computadores.

Refeições

As verbas resultantes do cancelamento de vários eventos permitem reforçar outros apoios sociais. A Câmara passa a garantir refeições "takeaway" também a alunos do escalão B, em cinco escolas.

Acolhimento

Na Academia Municipal da Trofa - Aquaplace foi instalado um centro de acolhimento com 50 camas para acorrer a situações de emergência.