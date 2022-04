Morador ferido em explosão causada por fuga de gás

Uma fuga de gás esteve na origem de uma explosão que, ao início da manhã desta sexta-feira, destruiu a lavandaria de uma casa, em Alvarelhos, Trofa, e provocou ferimentos no morador, que sofreu queimaduras e foi transportado para o hospital.

O homem, de 55 anos, estaria na casa de banho de serviço, ao lado da lavandaria, num anexo da habitação, quando se deu a explosão, perto das 7 horas. A vítima sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus em várias zonas do corpo e foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários da Trofa. Seguiu para o Hospital de S. João, no Porto.

Um cão também sofreu ferimentos, por ter sido projetado aquando da explosão, e foi levado para o veterinário. Apresentava várias hemorragias.

Além dos seis elementos, apoiados por duas viaturas, da corporação da Trofa, no socorro estiveram ainda meios do INEM. A GNR também esteve no local.