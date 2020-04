Morreu Asuil Dinis, o primeiro presidente de Santo Tirso pós-25 de Abril

Ana Correia Costa Hoje às 14:51 Facebook

Morreu, esta segunda-feira, Asuil Dinis Carneiro, antigo presidente socialista da Câmara de Santo Tirso e dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso.

Asuil Dinis Linhares Carneiro tinha 75 anos e encontrava-se doente há algum tempo. Foi o primeiro presidente da Câmara de Santo Tirso eleito após a revolução de 25 de Abril de 1974. Histórico do Partido Socialista de Santo Tirso, esteve à frente da Autarquia entre 1977 e 1980. Anos mais tarde, presidiu à Assembleia Municipal, cargo que exerceu durante a segunda metade da década de 1980.

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, dedicou-se também de corpo e alma aos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, tendo integrado a direção da respetiva associação humanitária ao longo de cerca de 30 anos. Foi presidente da direção durante duas décadas, tendo lutado pela construção do novo quartel da corporação, um projeto com a assinatura do arquiteto Siza Vieira e um sonho que viu concretizado no início de 2013, ao inaugurar o edifício.

Atualmente, Asuil Dinis presidia à Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso.

"Foi um homem de causas, com uma enorme dimensão social, que dedicou grande parte da sua vida à comunidade, quer enquanto autarca - o primeiro presidente da Câmara de Santo Tirso eleito -, quer ao serviço dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, entre tantas outras áreas em que interveio sempre em prol do próximo", reagiu o presidente da Autarquia, Alberto Costa, em nota de pesar publicada na sua página institucional de Facebook. "Santo Tirso ser-lhe-á eternamente grato pelo trabalho que desenvolveu", escreve, ainda, o socialista.

De acordo com informação avançada pela corporação dos Bombeiros de Santo Tirso, o funeral terá lugar na igreja de Campanhã, no Porto, a partir das 15 horas de terça-feira.