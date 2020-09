Mulher ferida em despiste e colisão na A3 em Covelas

Ana Correia Costa Hoje às 19:52 Facebook

Uma mulher com cerca de 50 anos ficou ferida, esta tarde de sábado, na sequência de um acidente na A3, na zona de Covelas, na Trofa, que envolveu dois veículos ligeiros.

O despiste seguido de colisão ocorreu ao quilómetro 17, no sentido Braga/Porto, às 18.25 horas, e obrigou ao corte do trânsito na faixa da esquerda, onde ficaram imobilizadas as duas viaturas. A circulação manteve-se nas duas faixas mais à direita.

A condutora de um dos automóveis foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, que mobilizaram para o socorro quatro operacionais e duas viaturas.

A vítima, que teve ferimentos considerados ligeiros, foi transportada pela corporação para o Hospital de S. João, no Porto.