Multado por despejar lixo num camião que era mota

Câmara de Palmela abriu processo de contraordenação com base em denúncia que referia matrícula de ciclomotor.

Uma simples pesquisa na Internet, teclando apenas a marca de um veículo, teria bastado para que a Câmara de Palmela evitasse "um problema do arco da velha" a António Pedro Silva, morador na Trofa, ao acusá-lo de ter efetuado uma descarga de lixo com um camião pesado de báscula, com a matrícula 32-QL-38. De facto, o trofense é proprietário do veículo a que se refere a matrícula, mas não é nenhum camião, mas sim um velho ciclomotor de estimação e a pedal, que herdou do pai. A autarquia já deu conta do lapso, mas não assume o erro. Dá antes o "benefício da dúvida" ao dono da mota.

Na informação e notificação do processo de contraordenação enviado ao visado pelo gabinete jurídico da autarquia, não consta a categoria do veículo, mas o documento da Conservatória dos Registos de Palmela refere, logo adiante do número de chapa, a marca da viatura: "Puch". E bastaria uma pesquisa de segundos na Internet para perceber que "Puch" é uma antiga marca de veículos de duas rodas....