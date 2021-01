Orçamento Participativo Jovem da Trofa recebeu oito propostas

Adriana Castro Hoje às 13:15 Facebook

Os oito projetos candidatos ao Orçamento Participativo Jovem da Trofa já foram validados e segue agora para concurso. Os vencedores serão escolhidos pelos jovens da Assembleia Municipal. A sessão estava prevista para dia 19 de dezembro, mas foi adiada por causa da pandemia. Deverá realizar-se em janeiro ou fevereiro, com data ainda por definir.

A verba destinada à realização dos projetos vencedores é de 25 mil euros, dos quais 7,5 mil euros são para os projetos de âmbito escolar.

Nessa vertente concorrem cinco projetos: "Desporto e lazer, dá saúde e prazer!", da Associação de Pais da Escola Básica nº2 do Cerro; "Digital e Robótica", de Tomás Santos, estudante na Trofa; "Ludoteca do Futuro", da Associação de Pais da Escola Básica de Fonteleite; "Mais diversão melhor educação, na EB 2,3", de Maria Lima, Afonso Dias, Márcia Moreira e Mariana Moreira, alunas da EB 2,3 Professor Napoleão Sousa Marques e "We Love Sports", de Pedro Carvalho e Carolina Ferreira, alunos da Escola Secundária da Trofa.

No âmbito concelhio, foram validadas três propostas: "Atelier do Samba", de Duarte Santos, Mafalda Nunes e Manuela Silva; "Dispositivo de avaliação do estado das estradas", de Nuno Nogueira e "IntergeraSom", de Ana Veiga, Rui Costa e Inês Oliveira.

