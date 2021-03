Parques reabertos na Trofa

JN Hoje às 11:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Reabertura do Parque das Azenhas e dos parques infantis, manutenção do não pagamento dos parcómetros até 5 de abril e levantamento da proibição de utilização de bancos de jardim e equipamentos públicos para a prática desportiva são algumas das medidas determinadas pela Câmara da Trofa, no âmbito do desconfinamento gradual em curso.

O despacho assinado pelo presidente da Autarquia, Sérgio Humberto, já entrou em vigor.

E além das medidas referidas (a questão dos parcómetros ainda terá de ser aprovada pelo Executivo), há outras que são devidamente elencadas no documento: autorização para a permanência nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro e na Alameda da Estação; suspensão do pagamento das taxas de explanadas e similares constantes do Regulamento Geral de Taxas do Município da Trofa até 31 de maio; e autorização para a realização das feiras semanais da Trofa e de São Mamede do Coronado, exclusivamente para venda de produtos alimentares.

O mesmo texto especifica que se mantêm as seguintes restrições: não realização pela Câmara Municipal da Trofa de qualquer atividade ou evento municipal até ao próximo dia 31 de julho; manutenção do encerramento do court de ténis e da pista de atletismo da EB2/3 Prof. Napoleão Sousa Marques e do pavilhão da EB2/3 de S. Romão do Coronado, salvo para a prática de atividade desportiva profissional ou equiparada; manutenção do encerramento das casas de banho públicas.