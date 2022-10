Passeio de moto para ajudar menina que sofre de atrofia muscular

O grupo Cangalhos Riders, que junta vários motociclistas da zona da Trofa, promove, esta quarta-feira, um passeio solidário para ajudar Margarida, uma menina de dois anos, residente naquele concelho, que sofre de atrofia muscular espinhal e necessita de vários equipamentos para melhorar a condição física.

As motos arrancam às 8 horas do Largo da Estação, no Muro, Trofa, com destino a Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real. As inscrições custam 25 euros, dos quais 20 serão para o almoço e cinco revertem para a menina, que está a precisar de um novo andarilho e de barras paralelas, uma despesa de mais de 1500 euros para a qual a família carece de apoio.

Os interessados poderão contribuir com um valor mais elevado, o qual será igualmente canalizado para a causa solidária, como garante Mário Bertino, presidente da associação Cangalhos Riders, que também angariou verbas através da colocação de latas em cafés locais. As inscrições para o passeio mantêm-se abertas a partir da página de Facebook e Instagram.

Ao JN, a mãe da pequena Margarida Guerreiro explica que a menina "faz terapias todos os dias", parte das quais são realizadas no setor privado. A essa despesa somam-se os gastos com os dispendiosos equipamentos que são necessários para melhorar a motricidade da criança, conta Juliana Miranda, que teve de deixar o emprego para acompanhar a filha.

Também é possível ajudar através da página solidária de Facebook "Margarida - uma pérola rara".