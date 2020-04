Presidente da Câmara da Trofa doa salário do mês de abril a instituições locais

Hoje às 14:24 Facebook

O presidente da Câmara Municipal da Trofa, Sérgio Humberto, decidiu doar o seu salário do mês de abril a instituições de solidariedade social do concelho, bem como à Delegação da Trofa da Cruz Vermelha.

Sérgio Humberto diz-se "sensibilizado com o exemplo de solidariedade da comunidade trofense e com as dificuldades que algumas instituições locais enfrentam, na resposta aos problemas sociais que têm surgido neste tempo de pandemia, já que são as IPSS's que estão na linha da frente, na proteção da população mais carenciada e mais frágil".

