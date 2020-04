Quatro padres dão missa em direto e compasso vai de carro

Ana Correia Costa Hoje às 09:15 Facebook

Twitter

Partilhar

É um símbolo de união, "neste tempo difícil e estranho" - dirá o padre Luciano Lagoa -, em que é pedido a todos que se afastem e se recolham em casa para conter a pandemia: os quatro párocos da Trofa estão a celebrar as missas pascais em conjunto, a partir de algumas das igrejas das oito paróquias do concelho e com transmissão em direto na televisão online local, à semelhança do que tem sucedido com as eucaristias dominicais desde meados de março.

Com as portas das igrejas cerradas, as duas câmaras de filmar da equipa de Hermano Martins, que dirige a TrofaTV, têm sido as janelas dos párocos para o resto do mundo, e em tempo real. "Já que não temos hipótese de celebrar com o povo, vamos celebrar nós, e damos um sinal de unidade, de que estamos todos no mesmo barco e precisamos de estar unidos", lembra o padre Luciano Lagoa.

"Achamos que era importante utilizar os meios que hoje temos ao nosso alcance. Não é a mesma coisa, e todos lamentamos, mas temos tido um bom "feedback" [das emissões em direto das missas] e muita gente que nos segue nas redes sociais e na TrofaTV.

Há uma boa recetividade", observa o vigário da vigararia da Trofa e Vila do Conde, que a partir das 11 horas de hoje volta a estar ao lado dos padres Rui Alves, José Ramos e Bruno Ferreira para celebrar a missa do domingo de Páscoa, desde a igreja de Alvarelhos.

Moldes inéditos

E porque "tudo aquilo que seja minimizar esta situação [de isolamento social] é bom", também o compasso será realizado em moldes inéditos, e sairá à rua de carro. "Em todas as paróquias do concelho vai passar um jipe a percorrer todas as ruas, com amplificação sonora e uma cruz enfeitada, como se fazia com o compasso normal", adianta o padre Luciano Lagoa, referindo que a iniciativa foi comunicada ao bispo do Porto e autorizada pela GNR e Câmara da Trofa.

"É a forma possível de lidarmos com a situação, que é estranha, e uma maneira de procurarmos minimizar as coisas. No fundo, a ideia é esta: faz-se alguma coisa", contemporiza o pároco de S. Martinho de Bougado.

Ainda no âmbito do período pascal, os párocos da Trofa criaram uma conta bancária solidária destinada a recolher donativos que servirão para adquirir equipamentos para o Centro Hospitalar do Médio Ave.

"Neste ano não vai haver o folar, mas as pessoas estão habituadas a ser solidárias nesta altura da Páscoa, e, por isso, criámos a conta para ajudar o hospital de referência da zona, que já nos deu uma lista de material de que necessita", explica o padre.