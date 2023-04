Três amigos morreram em carro que ardeu após colisão violenta na Trofa

Ana Correia Costa Ontem às 23:34 Facebook

O dia tinha sido de diversão para um grupo de quatro amigos que se juntou nas tradicionais Festas da Páscoa, no lugar de Cidai, em Bougado, na Trofa, mas terminou da pior forma: o carro onde seguiam despistou-se pouco depois das 23 horas de sábado e colidiu com violência contra um muro, incendiando-se de imediato. Três dos ocupantes não conseguiram escapar e morreram.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, já nada havia a fazer. Enfeixado no muro da empresa Norsider, em Lantemil, o Mercedes A45 fora engolido pelas chamas. Só o ocupante que seguia no lugar do pendura conseguiu sair da viatura e escapar ao fogo. Os restantes amigos, com idades entre os 40 e os 54 anos, ficaram no interior: o condutor, Bruno Queirós, de 40 anos, ficou encarcerado; o primo, Vasco Queirós, e Pedro Azevedo seguiam no banco traseiro e foram projetados para a frente com o impacto, o que poderá explicar o facto de não terem conseguido sair da viatura, já que não estavam encarcerados.

carro ficou destruído