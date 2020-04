Trofa cria arquivo fotográfico sobre a pandemia para "legar às gerações futuras"

Ana Correia Costa Hoje às 13:06 Facebook

A Câmara da Trofa está a lançar um projeto que permitirá reunir imagens dos munícipes relacionadas com as vivências do tempo de pandemia no concelho.

O material recolhido vai compor um arquivo dedicado ao tema, o qual ficará integrado no Centro Digital de Informação Local (CDIL).

Em comunicado, a Autarquia afirma tratar-se de um "projeto pioneiro de valorização de documentação desta época" e, por isso, "quer contar com os testemunhos fotográficos dos munícipes". Com a criação do arquivo, pretende-se "garantir um retrato informativo como legado às gerações futuras".

"Documentando, através de fotografias, a realidade registada pelos trofenses", o arquivo quer constituir-se como "um registo municipal pioneiro sobre esta temática", explica a Câmara, que "convida os munícipes a enviarem fotografias que possam ter relevo histórico no futuro retrato visual desta pandemia, partilhando, por exemplo, fotografias da passagem do Compasso nas suas freguesias, um momento de profunda tradição e religiosidade que, este ano, se assumiu com um procedimento diferente".

Os interessados podem partilhar fotografias através do email arquivo@mun-trofa.pt, e as mesmas devem ser acompanhadas de um texto a autorizar que fiquem à guarda do Arquivo Municipal da Trofa, que "contactará os autores quando pretender utilizar os documentos disponibilizados".