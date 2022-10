Trofa deixa de ser o único município do país sem Paços do Concelho

Alfredo Teixeira Hoje às 15:36 Facebook

Edifício será inaugurado a 5 de novembro e cerimónia contará com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa

A Câmara Municipal da Trofa inaugura deste sábado a oito dias o novo edifício dos Paços do Concelho, uma ambição de todos os trofenses desde o dia 19 de Novembro de 1998, quando dez mil munícipes celebraram, em frente à Assembleia da República, a aprovação da criação do concelho da Trofa.

A Trofa deixa de ser assim o único município do país sem uns Paços do Concelho através de um investimento superior a 10 milhões de euros e quase três anos de obra. O novo edifício situa-se junto ao emblemático Parque Nossa Senhora das Dores e irá concentrar, num único local, serviços que se encontravam distribuídos por 17 diferentes espaços.

Serviços como os dos transportes, Polícia Municipal e Proteção Civil, que têm instalações próprias, vão continuar a funcionar fora desta nova Câmara, assim como os do Desporto, Cultura, Juventude e Turismo que permanecerão na Casa da Cultura.

Esta mudança, de acordo com a autarquia, "para além de permitir uma maior comodidade a todos aqueles que necessitam de resolver assuntos camarários, irá permitir ao município uma poupança anual em rendas de cerca de 300 mil euros". O local escolhido para a construção do edifício foi uma área onde se encontrava uma antiga fábrica de moagem, tendo sido recuperadas grandes partes daquela estrutura devido ao seu valor histórico. Será autossustentável do ponto de vista energético e de consumo de água. A autoria do projeto pertence ao arquiteto José Carlos Nunes Oliveira.

Para Sérgio Humberto, presidente da Câmara Municipal da Trofa, "é um orgulho poder concretizar este sonho, não apenas meu, mas de todos os trofenses, que nunca deixaram de acreditar que seria possível concretizar este projeto. É um orgulho poder deixar uma obra que honra todos aqueles que se deslocaram a Lisboa no dia 19 de novembro de 1998 e que, acredito, marca e marcará diferentes gerações de trofenses".

Para assinalar este momento histórico da Trofa, o município promove uma cerimónia de inauguração dos novos Paços do Concelho, no dia 5 de novembro, a partir das 10 horas, que contará com a presença de várias personalidades, como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, da presidente da Associação Nacional de Municípios, Luísa Salgueiro e do presidente do PSD, Luís Montenegro. O programa de inauguração encerra com um concerto da fadista Mariza, pelas 18.30 horas, nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro, com entrada livre.

A nova sede da autarquia vai estar de portas abertas à população nesse sábado, 5 de novembro, entre as 14.30 e as 18 horas e domingo, 6 de novembro das 10 às 13 horas e das 14 às 18 horas.

Recorde-se que a Trofa foi elevada a vila a 16 de Maio de 1984 e a cidade a 2 de Julho de 1993. Tornou-se município autónomo em 19 de Novembro de 1998, por desanexação do vizinho município de Santo Tirso.