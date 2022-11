Trofa inaugura Paços do Concelho após luta com mais de duas décadas

Ana Correia Costa Hoje às 20:39 Facebook

O novo edifício dos Paços do Concelho da Trofa é inaugurado hoje. Uma luta com mais de duas décadas, conforme lembra o presidente da Câmara, Sérgio Humberto.

Ao redor do enorme edifício negro dos novos Paços do Concelho da Trofa, a azáfama de gente multiplicava-se, na tarde desta sexta-feira, para preparar a inauguração de sábado, a partir das 11 horas. No interior, onde a alvura das paredes se funde com o betão, vive-se entre um corrupio de caixas, mesas de trabalho em fase de montagem nas salas envidraçadas, funcionários atarefados com as mudanças ou a montar os sistemas informáticos.

Rosário Silva e Carina Pinto empenham-se a arrumar material no armário da zona de atendimento da Trofáguas. E "cheias de boa disposição, felizes", garantia Rosário, num sorriso, a distribuir os utensílios de escritório pelas secretárias. "Estamos tão ansiosas que até já começamos hoje [as mudanças]", atirava a colega Carina, enquanto perfilava as capas de arquivo nas prateleiras. "Na segunda-feira às nove horas já cá estamos, com tudo pronto", anunciava a administradora da empresa municipal, Carla Barbosa, notando que "o espaço é melhor, mais amplo e com mais luz" do que as duas salas que a Trofáguas ocupava no pólo 2 da Câmara, cujos serviços funcionaram, até agora, dispersos por "17 espaços alugados", como recorda o autarca da Trofa, Sérgio Humberto.