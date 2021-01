Vereador Amadeu Dias recandidata-se à Câmara da Trofa

Adriana Castro Hoje às 17:41 Facebook

Amadeu Dias vai recandidatar-se à Câmara da Trofa nas Autárquicas deste ano. O professor de Inglês e Espanhol, de 32 anos, já tinha concorrido ao cargo em 2017. Atualmente, é vereador no atual Executivo.

A recandidatura para as autárquicas de 2021 foi anunciada este sábado pela Concelhia do PS da Trofa, dando nota de que 97% dos militantes do partido o elegeram como candidato.

Já em 2017, Amadeu Dias foi o candidato apresentado pelo PS da Trofa e recebe agora o voto de confiança da Concelhia renovado pelo "excelente trabalho demonstrado enquanto vereador, um vereador presente, interventivo, com pensamento estratégico e que está sempre ao lado dos trofenses na luta pelos interesses da comunidade", afirma Miguel Tato Diogo, membro do Secretariado Concelhio do PS Trofa e vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal da Trofa.

Em comunicado, a concelhia afirma que "Amadeu Dias garante que o Partido Socialista continuará a afirmar-se enquanto alternativa política na Trofa, adotando uma postura construtiva e assumindo a dianteira da discussão política com o impulso da participação cívica no concelho".

"Esta será uma candidatura moderna, desempoeirada e aberta à comunidade, em que todos são convidados a dar o seu contributo", reforça o candidato.