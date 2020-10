Vereador em isolamento adia julgamento de desvio de subsídios municipais 

Ana Correia Costa Hoje às 15:42 Facebook

Foi adiado, esta segunda-feira, o julgamento que envolve sete arguidos - entre o quais um vereador da Câmara da Trofa - que estão acusados, entre outros crimes, de falsificação de documento, abuso de poder e desvio de subsídio destinado a financiar atividades das camadas jovens do Clube Desportivo Trofense, bem como obras no Complexo Desportivo de Paradela.

Com o vereador Renato Pinto Ribeiro ausente da sessão por se encontrar, desde domingo, em isolamento profilático em virtude de ter contactado com um funcionário da Câmara que testou positivo à covid-19, a sessão, marcada para o auditório municipal de Gaia devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, foi adiada, não tendo sido marcada nova data.

"Uma vez que foi aqui manifestada, pelo mandatário do arguido [Renato Pinto Ribeiro], a vontade do mesmo de estar presente desde o início da audiência de julgamento, opondo-se a que a mesma se inicie sem a sua presença, terá de se adiar a audiência de julgamento", disse a juíza do Tribunal de Matosinhos.

Face ao desagrado demonstrado pelos advogados dos arguidos relativamente ao espaço destinado às sessões do julgamento, por considerarem que o auditório "não tem condições" para desempenharem funções, o tribunal "terá de providenciar outro local, o que procurará fazer durante o período de isolamento profilático do arguido Renato Ribeiro", indicou a juíza.

Entre julho de 2014 e fevereiro de 2015, a Câmara da Trofa transferiu quatro tranches, num total de 127,5 mil euros, para o Clube Desportivo Trofense, para subsidiar atividades das camadas jovens e para obras nas instalações afetas à formação. Essas intervenções nunca foram feitas, sem que a Autarquia o verificasse no local - o complexo desportivo de Paradela. De acordo com a acusação do Ministério Público, a maioria da verba foi desviada para o futebol profissional.

Do montante total, apenas 23 mil euros foram aplicados nos fins estipulados no contrato-programa de desenvolvimento desportivo assinado a 18 de julho de 2014 pelo autarca da Trofa, Sérgio Humberto, e pelo então presidente do Trofense, Paulo Melro.

"Os restantes 104 mil euros foram gastos no pagamento dos salários de jogadores da equipa profissional de futebol, bem como no pagamento aos fornecedores/prestadores de serviços" à mesma, lê-se no despacho da acusação do Ministério Público, que aponta ao antigo líder do trofense um crime de fraude na obtenção e desvio de subsídio e outro de falsificação de documento e ao vereador da Câmara e "responsável máximo pela fiscalização do contrato-programa", Renato Pinto Ribeiro, um crime de abuso de poder.