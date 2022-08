Acesso de Ermesinde à A4 para Vila Real vai ser cortado esta noite

JN/Agências Hoje às 14:47 Facebook

A Brisa anunciou que vai cortar o acesso de Ermesinde à Autoestrada 4 (A4), a partir da Estrada Nacional 208 (EN208), na direção Ermesinde - Vila Real, entre as 21.30 horas de hoje e as 05.30 horas de terça-feira.

De acordo com um comunicado enviado hoje à Lusa, a Brisa Concessão Rodoviária informa que "estará temporariamente interrompido acesso à A4 a partir da EN208 para quem pretenda entrar em Ermesinde e deslocar-se na direção de Vila Real, entre as 21.30 horas de segunda-feira, 1 de agosto [hoje], e as 05.30 horas de terça-feira, 02 de agosto".

A interrupção ocorre "no âmbito das obras de reformulação do nó de Ermesinde", no concelho de Valongo, e o trânsito "em locais apropriados, será desviado por percursos alternativos devidamente sinalizados", refere a Brisa.