Agredido com pau à porta de ex-vacaria com cavalos subnutridos

T.R.A. Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi agredido, na quarta-feira, na via pública junto a uma antiga vacaria em Ermesinde, Valongo, onde se encontram dezenas de cavalos subnutridos. A PSP tomou conta da ocorrência, mas não conseguiu identificar o agressor.

O caso ocorreu ao final da tarde de ontem, quarta-feira. Depois de verem as notícias sobre a apreensão de 83 cavalos subnutridos numa propriedade perto da sua casa, Hélder, 32 anos, e o companheiro foram até ao local por curiosidade. Estavam na rua a olhar para o interior da exploração agrícola quando uma carrinha fez uma paragem brusca ao seu lado e o condutor saiu do veículo.

"Ele perguntou se precisávamos de algo. Eu disse que só estávamos na via pública a fumar um cigarro. Ele tirou um bastão de madeira da parte de trás do carro e começou a correr na nossa direção", conta Hélder. Ainda conseguiu esquivar-se por alguns momentos, mas o homem acabou por lhe acertar violentamente com o bastão no pé direito.

Alguns condutores que iam a passar aperceberam-se da situação e pararam. Um deles conseguiu colocar o veículo entre Hélder e o agressor. "Se não fosse isso, ele tinha-me continuado a bater. Não tenho dúvidas", garante. Ao ver que já havia muitos carros no local, o homem entrou na carrinha e arrancou rapidamente. Hélder chamou as autoridades.

Fonte oficial da PSP confirmou ao JN a ocorrência. A vítima e os polícias ainda foram ao interior da exploração agrícola mas não conseguiram ver a carrinha, nem identificar o agressor. Hélder adiantou que ia fazer um raio-x ao pé e depois formalizaria a queixa junto da polícia para, se necessário, efetuar perícias adicionais no Instituto de Medicina Legal.

Hélder refere que em novembro já se tinha apercebido de um cavalo morto naquele terreno, mas nunca suspeitou de que haveria ali dezenas de cavalos subnutridos. "Queria entender o porquê desta situação chegar onde chegou. Já sabemos que os cavalos vão ter um destino infeliz, mas isso não é motivo para não os tratar com alguma dignidade", lamentou.