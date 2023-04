Ambulância capotou em acidente com camião na A4

Um acidente na A4 entre um camião e uma ambulância, em Valongo, no sentido Porto/Amarante, está a condicionar fortemente o trânsito. O condutor do camião sofreu ferimentos ligeiros.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o acidente ocorreu às 11.20 horas desta segunda-feira. Um camião e uma ambulância dos bombeiros colidiram na A4, no sentido Porto/Amarante, entre Valongo e Campo, estando duas vias da autoestrada obstruídas.

A mesma fonte acrescentou que o condutor do camião sofreu ferimentos ligeiros. A corporação de Valongo está no local a prestar socorro.