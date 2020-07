Animais com sinais de maus-tratos resgatados de canis ilegais em Valongo

Adriana Castro Ontem às 22:04 Facebook

Foram resgatados vinte cães e dez gatos de dois canis ilegais em Sobrado, Valongo. Centenas de populares e várias associações juntaram-se, ao final da tarde desta segunda-feira para ajudar na recuperação dos animais.

Os animais estavam presos em duas casas muito degradadas e sem condições mínimas para os manter. Num dos espaços permaneciam 15 cães e noutro cinco cães e dez gatos. Um dos canis fica na Rua de Chão da Vinha, em Sobrado, Valongo. O outro ficará ao lado, na Rua da Devesa. As duas casas pertencerão à mesma mulher.

No local juntaram-se vários populares para ajudar com o resgate, que foram levando comida, trelas e transportadoras para ajudar a levar os animais para centros veterinários e de acolhimento. À medida que foram retirados dos espaços, o avançado estado de magreza e de desidratação em que os animais se encontravam era bem visível.

No primeiro canil encontrado, as portas estariam abertas, o que permitiu que as pessoas entrassem e retirassem os animais. O segundo espaço estava vedado e a proprietária estava no interior.

Um elemento de uma das associações afirmou ao JN que a mulher recebeu os populares de "arma em punho" e que terá ameaçado matar os animais caso invadissem a propriedade. Entretanto, com a chegada da GNR e do veterinário municipal da Câmara de Valongo, a dona do espaço aceitou a retirada dos animais e permitiu a entrada das equipas de resgate.