Árvore gigante e aldeias de Natal em Valongo

A animação natalícia de Valongo inclui duas aldeias de Natal, uma árvore e uma bola gigantes, muita animação, música, teatro, exposições. A iluminação nas freguesias chega nesta sexta-feira.

Uma árvore gigante, com 55 metros de altura, que já ilumina o Parque Urbano de Ermesinde. Uma bola de Natal, também ela gigante, que vai dar luz à Praça Machado dos Santos, no centro de Valongo, a partir das 18.30 horas de sexta-feira. O mesmo dia em que as cores alusivas à quadra festiva vão passar a iluminar todas as freguesias do concelho: além de Valongo e Ermesinde, há Alfena, Campo e Sobrado. A programação natalícia da Câmara de Valongo inclui concertos, exposições, teatro e muita animação na rua.

Os epicentros da festa serão as aldeias de Natal de Ermesinde (Parque Urbano) e Valongo (Largo do Centenário). Ali, os mais pequenos encontrarão a Casa Mágica do Pai Natal, teatro, música, dança e um carrossel familiar. "Tudo gratuito", destaca a Câmara. Os mais velhos têm direito a mercados de produtos artesanais e "várias casinhas de madeira com especialidades gastronómicas locais, mesmo a tempo do lanche ou jantar".

As igrejas do concelho juntam-se ao programa, abrindo as portas para concertos. A igreja de Campo recebe, a 5 de dezembro, o coro Génesis. No domingo seguinte, dia 12, é a vez da voz de Sérgio Sousa Martins atuar na igreja de Sobrado. O ciclo fecha no dia 19, com a Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, acompanhada pela soprano Marina Pacheco, na igreja de Alfena.

No Museu Municipal de Valongo é inaugurada a 5 de dezembro uma exposição de presépios e a Oficina da Regueifa e do Biscoito tem uma mostra temporária inserida nesta quadra. Chama-se "Pão com peso e medida".

Um "peddy paper", ateliês de artes e peças de teatro são propostas da Biblioteca Municipal para ocupar os tempos livres dos mais novos.

Toda a programação disponível no site da Câmara de Valongo.