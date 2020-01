Atiraram óleo de carro, pneus e tapetes para mina em Valongo

Adriana Castro Hoje às 08:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de cem litros de óleo de motor para carros foram derramados numa mina da serra de Santa Justa, em Valongo, para onde também foram atirados tapetes e pneus.

Os detritos estão na gruta há uma semana e podem contaminar a linha de água que ali existe e se estende até ao rio Simão. Perante a gravidade do caso, a Câmara de Valongo está a "tomar todas as diligências" para avançar com uma queixa-crime no Ministério Público. A limpeza da gruta começará a ser feita amanhã.

Sem sistemas de vigilância por perto, ainda não foi possível identificar o autor do crime ambiental, que ocorreu na semana passada (madrugada de dia 8 para dia 9). Haverá uma testemunha que pode ter visto a carrinha que transportou o entulho, mas sem grandes elementos de identificação.