Atropelamento ferroviário faz um morto em Valongo

Uma pessoa morreu, na sexta-feira à noite, atropelada por um comboio no concelho de Valongo.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o incidente ocorreu na freguesia de Valongo, do concelho com o mesmo nome, sendo que as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento ainda vão ser apuradas pelas autoridades.

A circulação ficou interrompida no sentido Marco de Canaveses - Porto, informou fonte da Proteção Civil.

No local, estiveram 20 elementos dos Bombeiros Voluntários de Valongo, INEM e PSP, apoiados por sete viaturas.