Autarca de Valongo diz que TAP encara Aeroporto do Porto como apeadeiro

O presidente da Câmara de Valongo acusa a TAP de encarar o Aeroporto do Porto como um apeadeiro, optando por uma estratégia "inadmissível" que contribui para "o aprofundamento das assimetrias regionais".

"A atual Administração da TAP voltou ao passado e está a tratar o aeroporto do Porto como um mero apeadeiro. Isto é inadmissível", critica o autarca de Valongo, José Manuel Ribeiro.

Depois de a TAP ter anunciado o plano de retoma de voos, com apenas três rotas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, são várias as vozes que se levantam contra a decisão.

Para o presidente da Câmara de Valongo, a decisão da companhia de bandeira nacional tem de ser revista e para isso apela à intervenção do Governo para colocar um "travão nesta gestão que está a prejudicar o desenvolvimento equilibrado do País".

José Manuel Ribeiro fala numa "tremenda injustiça" sobretudo na conjuntura atual, que penaliza a retoma de setores essenciais para a região, como o turismo.

"Esta estrutura tem de ser de primeira linha, porque tem todas as condições para ser um dos principais motores da economia do País, que não se quer a duas velocidades. Este aeroporto é fundamental não só para a retoma do turismo, mas sobretudo para os negócios internacionais da região Norte, onde está a maior capacidade produtiva do país e onde se concentram muitas das suas indústrias exportadoras", considera o autarca.