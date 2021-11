Autarca de Valongo preocupado com encerramento da esquadra da PSP de Ermesinde

Alfredo Teixeira Hoje às 10:24 Facebook

José Manuel Ribeiro enviou ofício a Eduardo Cabrita, questionando o ministro sobre rumor em torno do encerramento das instalações que servem a cidade com 40 mil habitantes

O Presidente da Câmara de Valongo questionou o Ministro da Administração Interna sobre os rumores em torno de um eventual encerramento da esquadra da PSP, em Ermesinde.

"Somos frontalmente contra", diz José Manuel Ribeiro no ofício remetido ontem, no qual refere que esta situação "está a gerar uma onda de preocupação na população da maior freguesia do nosso concelho relativamente à garantia de segurança pública".

"Face à urgência de tranquilizar a população da cidade de Ermesinde, venho por este meio solicitar todos os esclarecimentos relativamente ao funcionamento atual e futuro desta esquadra", apela José Manuel Ribeiro no ofício dirigido a Eduardo Cabrita.

A cidade de Ermesinde tem 40 mil habitantes. Uma segunda esquadra serve a sede do Concelho, Valongo, com 27 mil residentes. O autarca recorda que a autarquia "tem sido um parceiro leal e permanente da PSP".

Esta não é a primeira vez que surgem rumores sobre o encerramento da esquadra que funciona na Rua da Cancela. Em 2019, as instalações estiveram fechadas um mês durante a noite por falta de polícias. Em agosto do ano passado a possibilidade do encerramento definitivo gerou protestos na redes sociais por Ermesinde passar a ser a única freguesia sem policiamento de proximidade.

Recorde-se que tanto Alfena, Campo e Sobrado são servidos pela GNR e que o possível encerramento da esquadra deixaria Ermesinde dependente do Comando da PSP da Maia, através da esquadra de Águas Santas.