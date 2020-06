Alfredo Teixeira Hoje às 14:40 Facebook

Pesado de passageiros pertencente à Gondomarense ardeu esta manhã no centro da cidade.

Um autocarro pertencente à empresa de transporte de passageiros Gondomarense incendiou-se ao final da manhã na rua de S. Mamede, no centro de Valongo.

O alerta foi dado às 11.29 horas e, de acordo com os Bombeiros de Valongo, "o autocarro estava vazio, desconhecendo-se as causas do fogo". A viatura ficou parcialmente destruída.

As chamas foram de imediato combatidas pelos bombeiros até porque o local onde ocorreu o incidente localiza-se a escassos metros do quartel.