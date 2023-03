Avança parque de estacionamento do cemitério de Valongo

Fernanda Pinto Hoje às 19:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de um primeiro concurso público, com valor base de 690 mil euros, ter ficado deserto, a Câmara de Valongo reajustou o projeto para lançar novo procedimento para a construção do Parque de Estacionamento do Cemitério de Valongo. O valor base é de um milhão de euros e o prazo de execução de 240 dias.

A empreitada "vem colmatar a necessidade de estacionamento junto do cemitério e da igreja, mas também de criar percursos acessíveis entre os espaços referidos, quer por rampas, quer por elevador", lê-se na proposta aprovada.

Em meados de 2022, quando tomou posse administrativa de uma parcela de terreno para a ampliação do cemitério de Valongo, a autarquia referia que o parque de estacionamento teria capacidade para 67 viaturas.

PUB

Esta obra está incluída no processo de ampliação do referido cemitério, cuja capacidade está esgotada e já levou a Junta de Freguesia a abdicar de "espaços ajardinados e de canteiros" para criar edifícios de nichos e sepulturas.

Em abril de 2021 foi aprovado um projeto de 2,2 milhões de euros para ampliar o cemitério de Valongo. Previa, além da ampliação e construção de campas e nichos, este parque de estacionamento e um futuro crematório. Ainda decorrem processos expropriativos.