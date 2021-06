Avançam obras na escola Vallis Longus

Diana Teixeira Hoje às 17:57 Facebook

As obras de requalificação da Escola Básica Vallis Longus, em Valongo, começam na segunda-feira. O investimento é de 3,2 milhões de euros e o prazo de execução é de 395 dias.

Estão previstas a renovação dos blocos A e C, a ampliação do bloco B, a construção de uma nova portaria e de laboratórios e a reabilitação do pavilhão desportivo.

"Esta intervenção será dividida em três fases, para que as obras de requalificação decorram com as condições de segurança necessárias para manter a escola em funcionamento", diz a Câmara de Valongo, explicando que, para isso, "serão instalados contentores temporários de salas de aula e instalações sanitárias no recreio descoberto".

Com a intervenção, os contentores que até agora servem de salas de aula serão retirados definitivamente. A escola tem cerca de mil alunos, do 5.º ao 9.º ano.

O presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, afirma que as obras serão executadas "em articulação com a comunidade escolar", esperando que "se concretizem o mais rápido possível".

No âmbito do Programa Operacional Regional NORTE 2020, a intervenção na Escola Básica Vallis Longus é financiada a 85% por fundos comunitários. O Município de Valongo, que assume posição de dono da obra, e o Ministério da Educação financiam cada um metade da contrapartida pública nacional de 15%.

"Com esta obra na Vallis Longus poderemos garantir que não há amianto em nenhuma das nossas escolas, desde os jardins de infância às secundárias. Neste ciclo governativo, substituímos todas as coberturas de fibrocimento das nossas escolas, tenham ou não amianto, inclusive naquelas que até há bem pouco tempo não eram da nossa responsabilidade direta. Em menos de oito anos vamos resolver problemas que se arrastaram por mais de 20 anos", assinalou José Manuel Ribeiro.