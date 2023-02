Bebé nasceu na ambulância dos Bombeiros de Ermesinde

Uma bebé, chamada Inês, nasceu na ambulância dos Bombeiros Voluntários de Ermesinde, esta madrugada.

"Hoje, pelas 5.24 horas, dentro de uma Ambulância de Socorro dos Bombeiros de Ermesinde nasceu a Inês, num parto que decorreu com normalidade e sem qualquer intercorrência", informou a corporação nas redes sociais, parabenizando pais e bombeiros envolvidos.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Ermesinde, a ambulância foi acionada para transportar uma grávida em trabalho de parto e os bombeiros acabaram por ter de ajudar a menina a nascer.

PUB

A mãe tem 24 anos e este é o segundo filho do casal. "Estava grávida de 36 semanas e não deu tempo de chegar ao hospital, o parto foi feito dentro da ambulância. Decorreu com normalidade e contou com o apoio da equipa da SIV Valongo", explica Emanuel Santos.

Mãe e criança estão bem e foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto.