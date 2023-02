Câmara de Valongo ajuda famílias a pagar frutas e legumes

João Nogueira Hoje às 08:33 Facebook

Projeto O Mercado, em parceria com a cooperativa do concelho, pretende garantir uma alimentação mais saudável e apoiar produtores locais. Autarquia suporta subida dos preços.

A qualidade e o preço baixo dos produtos garantem a fidelidade de centenas de clientes que, semanalmente, recolhem os cabazes de frutas e legumes do projeto O Mercado, dinamizado em Valongo, numa parceria da Câmara com a Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Concelho de Valongo. A partir da próxima semana, e dada a inflação, o município passará a suportar 30% do preço dos cabazes, garantindo que a população continua a ter oportunidade de garantir uma alimentação mais saudável.

Atualmente, os clientes podem comprar dois tipos de cabazes, pelo valor de 6,50 e 10 euros. Com a comparticipação da autarquia, o valor passa a ser de cinco e nove euros, respetivamente. Ou seja, com o apoio municipal, os preços descem.