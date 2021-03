Câmara de Valongo compra frigoríficos para reforçar apoio alimentar

JN Hoje às 18:12 Facebook

A Câmara de Valongo vai comprar frigoríficos e arcas congeladoras para ceder a três instituições que prestam apoio alimentar no concelho para que possam armazenar produtos de frio e congelados.

Com um investimento superior a cinco mil euros, os equipamentos serão emprestados temporariamente à Associação Viver Alfena, ao Centro Social e Paroquial Santo André de Sobrado e ao Núcleo de Ermesinde da Associação RE - FOOD 4 Good.

A medida surge numa altura em que, devido à pandemia, houve "um acréscimo de pedidos de auxílio, com um novo perfil de pessoas a necessitar de apoio". Muitas "perderam parte ou mesmo a totalidade dos seus rendimentos". Para apoiar as famílias com dificuldades a pagar rendas, medicamentos e outras despesas correntes, a Autarquia já reforçou também o Fundo de Emergência.

Para o presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, o investimento "vem complementar a poderosa resposta da rede de apoio" do concelho que, desde março de 2020, tem tido um trabalho inexcedível, com técnicos no terreno a identificar e encaminhar as famílias para os diversos locais de apoio, garantindo que ninguém é deixado para trás".

Além do apoio dado pelo Banco Alimentar Contra a Fome, a Autarquia financia ainda "a aquisição dos produtos frescos incluídos nos cabazes de alimentos distribuídos às famílias", bem como as "refeições já confecionadas e entregues em instituições", no âmbito do Programa de Emergência Alimentar.