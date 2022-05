Câmara de Valongo diz sim à desagregação de Campo e Sobrado

Alfredo Teixeira Hoje às 17:01 Facebook

Falta agora aprovação do parecer por parte da Assembleia Municipal para processo seguir para a Assembleia da República.

A Câmara Municipal de Valongo aprovou, esta quinta-feira, em reunião do executivo e por unanimidade um parecer positivo sobre a proposta de desagregação das freguesias de Campo e Sobrado. O mesmo parecer será agora enviado à Assembleia Municipal.

"Finalmente, depois de muito trabalho técnico-jurídico, vamos avançar com o processo de desagregação das freguesias de Campo e de Sobrado que foram mal agregadas, por falta de sensibilidade política", afirmou ao JN o presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, que se congratula com "o envolvimento e a unanimidade de todas as forças políticas do concelho em torno deste processo". A vontade de separação não é de agora e já em dezembro de 2020 a autarquia tinha aprovado uma moção pela desagregação através de uma proposta apresentada por José Manuel Ribeiro que aconselhava a União de Freguesias de Campo e Sobrado a avançar com a iniciativa necessária de forma a despoletar o procedimento de criação das novas freguesias.

Comissões instaladoras

O primeiro passo decisivo foi dado a 28 de abril com a Assembleia de Freguesia de Campo e Sobrado a aprovar por unanimidade e aclamação a separação. Após a tomada de decisão da Assembleia Municipal, a última palavra cabe à Assembleia da República. Por lei, quando faltarem seis meses para a conclusão dos mandatos, o presidente da união cessará funções, sendo então criadas comissões instaladoras para as duas juntas.