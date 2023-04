Câmara de Valongo vai construir parque verde no centro da cidade

A Câmara de Valongo aprovou a aquisição de um terreno, no centro da cidade, com cerca de sete mil metros quadrados, para construir um parque verde. A aquisição terá um custo de 1,8 milhões de euros.

A meta da Autarquia é criar "um espaço verde, de lazer e recreio dos munícipes" junto à nova Casa da Democracia Local, em construção, onde ficarão sediados os Paços do Concelho. O prédio rústico em causa denomina-se por "Quinta das Cruzinhas" e situa-se na Rua Visconde Oliveira do Paço.

A Autarquia acordou com os proprietários que pagará 800 mil euros do valor no ato de outorga da escritura, 500 mil euros até ao dia 28 de fevereiro de 2024 e outros 500 mil euros até 28 de fevereiro de 2025.

PUB

A aquisição ainda terá de passar pela aprovação da Assembleia Municipal, o que deverá acontecer em reunião a realizar na próxima semana, e obter o necessário visto do Tribunal de Contas.

"A cidade de Valongo, resultado do seu crescimento nos últimos anos, dada a sua excelente localização e proximidade ao Porto, com uma rede de transportes eficaz e abundante, atraiu muitas famílias nos últimos anos, provocando um natural aumento de construção, e consequentemente necessidade de aumentar as áreas verdes, de recreio e lazer para proporcionar melhor qualidade de vida aos munícipes", explica a Câmara, para justificar a aquisição do terreno "sito nas traseiras do edifício dos novos Paços do Concelho, em construção".