Câmara de Valongo vai distribuir mais de 100 mil máscaras aos habitantes

Serão entregues mais de 100 mil máscaras nas cidades de Alfena, Ermesinde e Valongo e nas vilas de Campo e Sobrado.

A Proteção Civil de Valongo começou com a distribuição de máscaras comunitárias, certificadas e reutilizáveis, em simultâneo em todas as freguesias do concelho. Nos próximos dias serão entregues mais de 100 mil máscaras nas cidades de Alfena, Ermesinde e Valongo e nas vilas de Campo e Sobrado.

"Entramos numa fase decisiva de desconfinamento, onde o comportamento de cada um é fundamental para proteger toda a comunidade e travar esta pandemia. Estamos a fazer tudo para que a adaptação à nova normalidade nos permita construir uma sociedade mais forte e coesa", explica o Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro.

O autarca participou no primeiro dia de distribuição e apelou à população para que utilize sempre as máscaras em espaços públicos e em conjunto com todas as outras medidas de proteção contra a covid-19 como o distanciamento físico, etiqueta respiratória e lavagem frequente das mãos e das superfícies. "O regresso às diversas atividades do dia-a-dia tem de ser feito sem medo, mas com cautela e segurança máxima e isso só é possível com equipamentos de proteção individual devidamente certificados pelas autoridades de Saúde e acessíveis para todos", salientou.

"Fizemos um elevado investimento, cerca de 200 mil euros, porque nesta luta contra a pandemia temos um dever de tudo fazer para ajudar e ensinar a nossa comunidade a defender-se. Ninguém pode ficar desprotegido neste período pós-confinamento, sob pena de se comprometerem os bons resultados entretanto alcançados pela população que ficou em casa. O uso de máscara em locais públicos protege-nos a todos e o facto de serem reutilizáveis protege o meio ambiente", concluiu José Manuel Ribeiro durante a ação.