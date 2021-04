Câmara de Valongo volta a prestar contas aos munícipes

Alfredo Teixeira Hoje às 16:13 Facebook

Apresentação é feita esta noite nas redes sociais e visa o envolvimento da população na governação local, disponibilizando informação rigorosa sobre a gestão municipal e promovendo a transparência sobre a utilização dos recursos públicos

Pelo sétimo ano consecutivo a Câmara de Valongo volta a prestar contas aos seus munícipes sobre a gestão da autarquia nas diversas áreas, das obras realizadas por adjudicação ou por administração direta, sobre os gastos em eventos culturais ou desportivos e os compromissos financeiros assumidos no âmbito das medidas de prevenção da covid-19.

O objetivo desta iniciativa que pela segunda vez é realizada em formato online devido às condicionantes impostas pela pandemia é, diz a autarquia, "estimular o envolvimento da população na governação local".

A apresentação será realizada na noite desta quarta-feira, pelas 21h30 através das redes sociais do Município com o lema: «Comunidade mais esclarecida, Comunidade mais Participativa», e pretende suscitar o debate e o envolvimento da população na governação local, disponibilizando informação rigorosa sobre a gestão municipal e promovendo a transparência sobre a utilização dos recursos públicos.

"Prestar contas é um dever que assumimos durante todo o ano, disponibilizando no site do Município informação atualizada com os custos de tudo aquilo que fazemos, sejam obras por adjudicação ou por administração direta, eventos culturais ou desportivos", salienta o presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro.

Esta prestação de contas, sublinha o autarca, "é mais um contributo não só para envolver os cidadãos nas decisões que lhes dizem respeito, mas também para combater os populismos que ameaçam os sistemas democráticos, sobretudo em tempos de crise. Prestar contas é uma obrigação de quem é eleito".

José Manuel Ribeiro diz que, "quem não deve não teme" e relembra as despesas extraordinárias relacionadas com o combate e a prevenção da covid-19, "que só em 2020 ultrapassaram um milhão e meio de euros".

O vídeo da Prestação de Contas pode ser visualizado antecipadamente através do link: https://youtu.be/6kM-rmSsZYU. Já os compromissos financeiros assumidos no âmbito das medidas de prevenção da covid-19 podem ser consultados através do link: https://www.cm-valongo.pt/pages/1059?news_id=1949. Toda a documentação relativa à Prestação de Contas está disponível para consulta na página do Câmara Municipal, através do link: https://www.cm-valongo.pt/spc2020.

"Vamos continuar a investir numa comunidade mais esclarecida e participativa, pois acreditamos que cidadãos com mais informação possuem mais poder, e dessa forma são os melhores aliados de uma gestão de boas contas, atenta, rigorosa e transparente", garante o autarca, referindo como bons indicadores da governação nos últimos sete anos a redução do prazo médio de pagamentos a fornecedores para apenas dois dias; a redução da dívida em 54% (de 54.052.293,76€ em 2013 para 24.582.909,84€ em 2020) e o aumento do investimento público superior a 450%.

"De 2014 a 2020, não só reduzimos a dívida para menos de metade, como também investimos quase 40 milhões de euros por todo o nosso concelho em obras estruturantes e projetos âncora e identitários da nossa terra", conclui José Manuel Ribeiro.