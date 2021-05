Candidato do PSD diz que aterro de Sobrado é para fechar

Fernanda Pinto Hoje às 19:59 Facebook

Acabar com o aterro existente em Sobrado é uma das prioridades de Miguel Santos, social-democrata que encabeça a candidatura Unidos por Todos, que junta o PSD e o Mais - Movimento de Cidadania Independente.

"Este aterro é a maior chaga e a maior ferida aberta no concelho de Valongo. Queremos dizer ao concelho que o PSD é contra este aterro", afirmou na apresentação da candidatura, no Vale da Cobra, junto ao equipamento criticado pela população.

Miguel Santos garante que, se for eleito, vai "recorrer a todos os mecanismos para encerrar o aterro que recebe, diariamente, resíduos perigosos nacionais e da Europa" e acabar "com o cenário apocalíptico em Sobrado". "O aterro é para fechar! Haverá, por exemplo, uma fiscalização a sério e o ministro do Ambiente não terá descanso", sustentou o candidato, que não deixou de lembrar que o PSD foi o primeiro partido a apresentar um projeto de lei na Assembleia da República para encerrar o aterro.

Elogiou ainda a ação da Associação Jornada Principal, constituída para lutar pelo encerramento daquele espaço e disse ter "grande expectativa" na ação popular que interpuseram, recentemente, em tribunal, para alcançar esse fim, pedindo a nulidade das licenças.

Mas Miguel Santos não deixou de criticar o atual presidente da Câmara, o socialista José Manuel Ribeiro, que também será candidato ao Município, dizendo que foi perdido um "momento de ouro" para encerrar o aterro em Sobrado. "Em 2017, a Câmara podia ter invalidado a licença urbanística. A partir daí não havia licença que sobrevivesse e o aterro fechava", defendeu.

Ainda na área do ambiente, o social-democrata avançou que, para resolver o problema do lixo depositado nas serras, se propõe a criar uma brigada a tempo inteiro que faça "fiscalização à séria". Criticou o investimento "inoportuno" no novo edifício da Câmara de Valongo, que definiu como "uma obra faraónica". Para Miguel Santos, as prioridades passam por baixar o preço da água, a taxa do IMI e investir em ação social e em habitação, assim como em vias estruturantes. "Se o PSD for eleito o preço da água baixa no próximo ano. É um compromisso que assumimos", frisou. O candidato vai ainda avançar com um processo de auscultação da população para definir um plano de desenvolvimento sócioeconómico para a próxima década.

Miguel Santos tem 50 anos e é advogado e empresário. Entre os muitos cargos já ocupados, foi deputado à Assembleia da República, fez parte da Comissão Política Nacional de Pedro Passos Coelhos, foi vice-presidente do PSD Porto e líder da concelhia do PSD Valongo. É atualmente membro da Assembleia Municipal de Valongo.