Carro capotou na A4 junto à portagem de Ermesinde

Um carro capotou na A4, ao início da tarde desta quarta-feira, junto à portagem de Ermesinde, Valongo. O acidente causou pelo menos um ferido, que ficou encarcerado mas já foi retirado do veículo, e constrangimentos no trânsito.

Segundo informações recolhidas pelo JN junto dos Bombeiros Voluntários de Valongo e do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o acidente deu-se no sentido Valongo-Porto e levou ao corte de uma das vias.

O alerta foi dado pelas 13.40 horas. O carro capotou e acabou por ficar imobilizado na berma da autoestrada. Uma das vias foi cortada para possibilitar que as equipas de socorro trabalhassem em segurança. O auxílio foi prestado pelos Bombeiros de Valongo e pelo INEM.