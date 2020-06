Ana Sofia Rocha Hoje às 14:53 Facebook

Um carro capotou e caiu ao rio Douro em Valbom, Gondomar, esta sexta-feira à tarde.

O alerta foi dado cerca das 14.30 horas, para a Avenida Escritor Castro Barreto.

A Polícia Marítima está no local e os mergulhares estão neste momento a retirar o carro da água. Não há certeza se poderá haver alguém no interior do veículo.